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Нижегородский толкатель ядра выступит на чемпионате Европы
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Нижегородский толкатель ядра выступит на чемпионате Европы 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Нижегородской области, соревнования пройдут 6 августа в Берлине. В них примут участие 30 российских атлетов, которые будут выступать в статусе нейтральных спортсменов.
В их число вошел Александр Лесной, представляющий Нижегородскую область наряду с Краснодарским краем.
С начала сезона Александр проиграл всего один старт, став вторым на турнире памяти Йозефа Одложила в Праге.
На всех остальных соревнованиях Лесной одерживал победы. Свой лучший результат он показал на чемпионате России, отправив снаряд на 21 м 58 см, что стало личным рекордом спортсмена и третьим результатом европейского рейтинга сезона.
Ранее сообщалось, что нижегородский толкатель ядра завоевал золото чемпионата России.
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