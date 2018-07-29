Нижегородский толкатель ядра выступит на чемпионате Европы

Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Нижегородской области, соревнования пройдут 6 августа в Берлине. В них примут участие 30 российских атлетов, которые будут выступать в статусе нейтральных спортсменов.

В их число вошел Александр Лесной , представляющий Нижегородскую область наряду с Краснодарским краем.

С начала сезона Александр проиграл всего один старт, став вторым на турнире памяти Йозефа Одложила в Праге.

На всех остальных соревнованиях Лесной одерживал победы. Свой лучший результат он показал на чемпионате России, отправив снаряд на 21 м 58 см, что стало личным рекордом спортсмена и третьим результатом европейского рейтинга сезона.

Ранее сообщалось, что нижегородский толкатель ядра завоевал золото чемпионата России.