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IAAF разрешила 21 российскому тренеру и специалисту сопровождать атлетов на ЧЕ в Берлин
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IAAF разрешила 21 российскому тренеру и специалисту сопровождать атлетов на ЧЕ в Берлин 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Вместе с российскими легкоатлетами в качестве официальных лиц на чемпионат Европы в Берлин поедет 21 специалист (тренеры, сопровождающие, врач и массажист). Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.
"Часть тренеров и специалистов получила допуски от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) перед другими международными стартами этого сезона, предшествующими чемпионату Европы в Берлине, — сказала Юхарева. — В числе тех, кто получит аккредитацию на ЧЕ, будут Геннадий Габрилян (тренер Марии Ласицкене), Сергей Клевцов (тренер Сергея Шубенкова), Светлана Абрамова (тренер Анжелики Сидоровой), Евгений Загорулько (тренер Данила Лысенко) и Александр Синицын (тренер Александра Лесного)".
По состоянию на вечер 30 июля, на ЧЕ-2018 выступят 30 российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. В данный момент на стадии рассмотрения находится заявка бегуна Егора Николаева, не имеющего выполненного норматива.
Официальным представителем нейтральных спортсменов на ЧЕ-2018 будет начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Орлова.
Чемпионат Европы в Берлине пройдет с 6 по 13 августа.
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