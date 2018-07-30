IAAF разрешила 21 российскому тренеру и специалисту сопровождать атлетов на ЧЕ в Берлин

Чемпионат Европы в Берлине пройдет с 6 по 13 августа.

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