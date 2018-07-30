Ещё
Легкоатлетам разрешили менять спортивное гражданство
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легкоатлетам разрешили менять спортивное гражданство 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Международная ассоциация легкой атлетики (IAAF) разрешила легкоатлетам менять спортивное гражданство, сообщает "Советский спорт".
Как информирует Inside the Games, соответствующее решение было принять на заседании IAAF в Буэнос-Айресе.
Отмечается, что спортсмены смогут менять страну, за которую они выступают, один раз за карьеру и по достижении 20 лет. При этом подчеркивается, что процесс смены спортивного гражданство будет занимать не менее трех лет.
Ранее сообщалось, что двух российских легкоатлетов допустили к соревнованиям под нейтральным флагом.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: ИААФ может исключить ВФЛА Колобков прокомментировал решение ИААФ не восстанавливать ВФЛА Бегуны Аглицкая и Денмухаметов не поедут на чемпионат Европы
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева пошла на новое «предательство»349
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе17
Смолов пережил новый позор12
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Шарапова показала интимное фото50
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
01:00
Смолов пережил новый позор
Футбол
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
Награды футболистам раскололи российский спорт
Футбол
01:17
«Ненормально хорош»: все восторгаются голом Шакири
Футбол Статьи
00:23
Черчесов «наказал» сборную на встрече с Путиным
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение