Легкоатлетам разрешили менять спортивное гражданство

Международная ассоциация легкой атлетики (IAAF) разрешила легкоатлетам менять спортивное гражданство, сообщает "Советский спорт"

Как информирует Inside the Games, соответствующее решение было принять на заседании IAAF в Буэнос-Айресе.

Отмечается, что спортсмены смогут менять страну, за которую они выступают, один раз за карьеру и по достижении 20 лет. При этом подчеркивается, что процесс смены спортивного гражданство будет занимать не менее трех лет.

Ранее сообщалось, что двух российских легкоатлетов допустили к соревнованиям под нейтральным флагом.