Легкоатлета на Украине «забанили» за критику

Украинский легкоатлет Антон Грабовский отстранен от участия во всех официальных мероприятиях. Такое решение принял исполком Федерации легкой атлетики Украины.

Как сообщает пресс-служба ФЛАУ, основанием послужило неэтичное поведение, которое позволил себе бегун в отношении технического партнера сборной. В результате Федерация понесла репутационные потери, а также может потерять компанию-поставщика экипировки.

Ранее Грабовский выложил в Instagram несколько фотографий, которые сопроводил комментариями по поводу качества экипировки. Обойдясь при этом без нецензурных выражений.