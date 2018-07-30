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Легкоатлета на Украине «забанили» за критику
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Легкоатлета на Украине «забанили» за критику 

News.ru 8 часов назад
Украинский легкоатлет Антон Грабовский отстранен от участия во всех официальных мероприятиях. Такое решение принял исполком Федерации легкой атлетики Украины.
Как сообщает пресс-служба ФЛАУ, основанием послужило неэтичное поведение, которое позволил себе бегун в отношении технического партнера сборной. В результате Федерация понесла репутационные потери, а также может потерять компанию-поставщика экипировки.
Ранее Грабовский выложил в Instagram несколько фотографий, которые сопроводил комментариями по поводу качества экипировки. Обойдясь при этом без нецензурных выражений.
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