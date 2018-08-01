Российская легкоатлетка Миллер рассчитывает выйти на пик формы к старту чемпионата Европы

Миллер вошла в число 30 российских легкоатлетов, которые примут участие в чемпионате Европы в Берлине.

"Я недавно приехала с турнира в Польше, так что немного уставшая после того, как выиграла на дистанции 400 м. Думаю, за эти дни я успею восстановиться, потому что летом у нас было много стартов, и я успевала восстанавливаться. Я улучшила свой результат на две сотых, поэтому хочу выйти на пик формы к чемпионату Европы. Я буду удовлетворена, если в Берлине пробегу по личному времени или как сейчас", — сказала Миллер.

Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет в Берлине с 6 по 12 августа.