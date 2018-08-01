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Российская легкоатлетка Миллер рассчитывает выйти на пик формы к старту чемпионата Европы
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Российская легкоатлетка Миллер рассчитывает выйти на пик формы к старту чемпионата Европы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская бегунья Полина Миллер, специализирующаяся на дистанции 400 м, рассчитывает выйти на пик формы к старту чемпионата Европы по легкой атлетике. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.
Миллер вошла в число 30 российских легкоатлетов, которые примут участие в чемпионате Европы в Берлине.
"Я недавно приехала с турнира в Польше, так что немного уставшая после того, как выиграла на дистанции 400 м. Думаю, за эти дни я успею восстановиться, потому что летом у нас было много стартов, и я успевала восстанавливаться. Я улучшила свой результат на две сотых, поэтому хочу выйти на пик формы к чемпионату Европы. Я буду удовлетворена, если в Берлине пробегу по личному времени или как сейчас", — сказала Миллер.
Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет в Берлине с 6 по 12 августа.
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