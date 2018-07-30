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Российские легкоатлеты завоевали два золота на турнире в Сопоте
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Российские легкоатлеты завоевали два золота на турнире в Сопоте 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Российские легкоатлеты, выступающие в нейтральном статусе, завоевали три медали на турнире в Сопоте (Польша).
В беге на 400 м Полина Миллер первенствовала с личным рекордом — 51,80, улучшила свой результат, показанный на ЧР в Казани, на 0,02. Бронзовым призёром стала россиянка Ксения Аксёнова.
В секторе прыжков в высоту победу одержал Илья Иванюк, повторивший свой личный рекорд (2,30), установленный на юниорском ЧЕ-2015.
В беге на 400 м с барьерами россиянка Вера Рудакова стала четвёртой, показав свой лучший результат в сезоне — 55,87. Золото турнира выиграла украинка Виктория Ткачук (55,35). Все четверо российских участников турнира в Сопоте выступят на чемпионате Европы в Берлине.
Лёгкая атлетика. Международный турнир. Сопот, Польша Женщины. Бег, 400 м  1. Полина Миллер (Россия) — 51,80. 2. Анна Келбасинска (Польша) — 51,82. 3. Ксения Аксенова (Россия) — 52,14.
Бег, 400 м/б  1. Виктория Ткачук (Украина) — 55,35. 2. Аминат-Юсуф Джамаль (Бахрейн) — 55,74. 3. Ристананна Трейси (Ямайка) — 55,81.
Мужчины. Прыжки в высоту
1. Илья Иванюк (Россия) — 2,30. 2. Андрей Скобейко (Беларусь) — 2,21. 3. Мацей Грыненко (Польша) — 2,21.
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