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Участников чемпионата мира по киберфутболу проверят на допинг
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Участников чемпионата мира по киберфутболу проверят на допинг 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Международная федерация футбола (ФИФА) будет проверять киберспортсменов на допинг во время финального турнира чемпионата мира по FIFA 18, сообщает "Советский спорт".
Как передает пресс-служба ФИФА, проверки пройдут не только игроки, но и тренеры.
Также будут отслеживаться изменения коэффициентов на исходы матчей в букмекерских конторах.
Допинг-контроль будет осуществлять специальный сотрудник, работавший на мундиале в России. Проверка будет производиться в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Финальный турнир чемпионата мира по FIFA 18 пройдет с 2 по 4 августа в Лондоне.
Ранее сообщалось, что Российской премьер-лиги (РПЛ) не будет в FIFA 19.
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