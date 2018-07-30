Участников чемпионата мира по киберфутболу проверят на допинг

Международная федерация футбола (ФИФА) будет проверять киберспортсменов на допинг во время финального турнира чемпионата мира по FIFA 18, сообщает "Советский спорт"

Как передает пресс-служба ФИФА, проверки пройдут не только игроки, но и тренеры.

Также будут отслеживаться изменения коэффициентов на исходы матчей в букмекерских конторах.

Допинг-контроль будет осуществлять специальный сотрудник, работавший на мундиале в России. Проверка будет производиться в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Финальный турнир чемпионата мира по FIFA 18 пройдет с 2 по 4 августа в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Российской премьер-лиги (РПЛ) не будет в FIFA 19.