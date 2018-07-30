Бонарцева стала сильнейшей в индивидуальных прыжках на батуте

В г. Раменское Московской области с 24 по 26 июля проходили финальные соревнования IV летней Спартакиады молодежи России по прыжкам на батуте.

В соревнованиях приняли участие 89 сильнейших спортсменов из 30 регионов Российской Федерации.

Спортсмен-инструктор «ЦСП Белгородской области» Александра Бонарцева стала сильнейшей в индивидуальных прыжках на батуте и завоевала серебряную медаль в прыжках на двойном минитрампе.

Подготовил спортсменку тренер Поваляев Юрий Егорович из СШОР «Виктория» г. Старый Оскол.