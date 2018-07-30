Ещё
Бонарцева стала сильнейшей в индивидуальных прыжках на батуте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бонарцева стала сильнейшей в индивидуальных прыжках на батуте 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
В г. Раменское Московской области с 24 по 26 июля проходили финальные соревнования IV летней Спартакиады молодежи России по прыжкам на батуте.
В соревнованиях приняли участие 89 сильнейших спортсменов из 30 регионов Российской Федерации.
Спортсмен-инструктор «ЦСП Белгородской области» Александра Бонарцева стала сильнейшей в индивидуальных прыжках на батуте и завоевала серебряную медаль в прыжках на двойном минитрампе.
Подготовил спортсменку тренер Поваляев Юрий Егорович из СШОР «Виктория» г. Старый Оскол.
Советский спорт: последние новости
ИААФ допустил Николаева и Скоробогатько к международным стартам Юрий Борзаковский: Если бы не было отстранения, наша команда боролась бы за финалы и призовые места чемпионата Европы Дмитрий Шляхтин: Мы разочарованы сегодняшним решением совета IAAF
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
20 били двоих: лидера фанатов ЦСКА задержали за убийство30
Медведева пошла на новое «предательство»390
Песков не поверил в сборную и потерял много денег43
Зависть мастеров: награды раскололи российский спорт101
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
01:38
Песков не поверил в сборную и потерял много денег
Футбол
00:37
Зависть мастеров: награды раскололи российский спорт
Футбол
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
01:00
Смолов пережил новый позор
Футбол
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
Награды футболистам раскололи российский спорт
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение