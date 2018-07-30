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Чичерова показала пятый результат сезона в мире на Кубке Москвы
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Чичерова показала пятый результат сезона в мире на Кубке Москвы 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Олимпийская чемпионка 2012 года по лёгкой атлетике Анна Чичерова, вернувшаяся в спорт после двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, выступила вне конкурса в прыжках в высоту на Кубке Москвы, показав пятый результат сезона в мире — 1,98 м. Эту высоту Чичерова преодолела с первой попытки. Все три попытки на высоте 2,00 м успеха спортсменке не принесли.
Первым стартом для Чичеровой после возвращения в сектор после отстранения стал чемпионат России в Казани, где она прыгнула на 1,90 м, уступив только двукратной чемпионке мире Марии Ласицкене (2,00), которая также является лидером мирового сезона (2,04).
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