Чичерова показала пятый результат сезона в мире на Кубке Москвы

Олимпийская чемпионка 2012 года по лёгкой атлетике Анна Чичерова , вернувшаяся в спорт после двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, выступила вне конкурса в прыжках в высоту на Кубке Москвы, показав пятый результат сезона в мире — 1,98 м. Эту высоту Чичерова преодолела с первой попытки. Все три попытки на высоте 2,00 м успеха спортсменке не принесли.

Первым стартом для Чичеровой после возвращения в сектор после отстранения стал чемпионат России в Казани, где она прыгнула на 1,90 м, уступив только двукратной чемпионке мире Марии Ласицкене (2,00), которая также является лидером мирового сезона (2,04).