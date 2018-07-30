IAAF признала разрушительность домогательств и утвердила положение о защите спортсменов

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций утвердил положение о защите спортсменов от домогательств и насилия. Об этом сообщили в организации посредством пресс-релиза.

Документ представляет собой руководство для региональных федераций, спортсменов, персонала и партнеров спортивных мероприятий. Документ регламентирует определение неприемлемого поведения, реакцию на такие действия и определяет ответственность всех участников соревнований.

Положение утверждено на заседании совета IAAF в аргентинском Буэнос-Айресе. Важное значение в документе имеет тезис о том, что домогательства и насилие имеют разрушительные последствия для психического и физического благополучия людей. Это организация признала в своем положении.

Домогательства в спортивной сфере носят частый характер. Так, российских волейболистов и тренера обвинили в домогательствах на студенческих играх. Американские борцы обвинили врача Университета штата Огайо в домогательствах. На осужденного за изнасилования экс-врача сборной США по гимнастике напали в тюрьме.