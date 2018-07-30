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ВФЛА подала заявку на участие в ЧЕ бегуна Николаева, не имеющего требуемого норматива
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ВФЛА подала заявку на участие в ЧЕ бегуна Николаева, не имеющего требуемого норматива 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Европейская легкоатлетическая ассоциация разрешила Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подать заявку на участие в чемпионате Европы бегуна Егора Николаева, не сумевшего ранее выполнить требуемый норматив. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.
30-летний Николаев в конце прошлой недели получил допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Однако у этого спортсмена нет выполненного норматива, который бы позволял автоматически рассчитывать на включение в список участников ЧЕ-2018.
"Европейская ассоциация разрешила нам подать на него заявку, — сказала Юхарева. — Завтра будет ответ, допустят ли она его до старта".
"Ответ будет зависеть от того, сколько всего спортсменов заявлено на дистанцию 5000 м. Если их будет недостаточное количество, то Егору могут разрешить выступить на чемпионате Европы", — заметила собеседница ТАСС.
Чемпионат Европы в Берлине пройдет с 6 по 12 августа.
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