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На Украине подозрения в допинге связали с советским прошлым и близостью к России
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На Украине подозрения в допинге связали с советским прошлым и близостью к России 

SPORT24.ru 8 часов назад
Глава федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул заявил, что его организация попала под подозрения в нарушении допинговых правил у ИААФ в связи с советским прошлым и близостью к России.
«Несколько лет назад Национальный антидопинговый центр Украины был объявлен не соответствующим требованиям ВАДА. ИААФ, как один из двигателей олимпийского спорта, отреагировала на это и включила Украину в перечень стран с усиленным антидопинговым контролем.
С тех пор ФЛАУ, Министерство молодежи и спорта провели большой объем работы, чтобы исправить ситуацию. Национальный антидопинговый центр вернул себе соответствие требованиям ВАДА. На государственном уровне был принят ряд законодательных актов, регулирующих антидопинговую деятельность в украинском спорте. Все эти изменения неоднократно были отмечены на международном уровне, в том числе и ИААФ.
Учитывая вышеприведенный факт, наше советское прошлое, когда существовало толерантное отношение к допингу в спорте; близкое географическое расположение с Россией, с которой украинский спорт недавно связывали тесные отношения, а также допинг-случаи, которые до сих пор фиксируются в отечественной легкой атлетике, ИААФ продолжает усиленно мониторить нашу антидопинговую деятельность», — цитирует Гоцула СЭ.
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