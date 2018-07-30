На Украине подозрения в допинге связали с советским прошлым и близостью к России

Глава федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул заявил, что его организация попала под подозрения в нарушении допинговых правил у ИААФ в связи с советским прошлым и близостью к России.

«Несколько лет назад Национальный антидопинговый центр Украины был объявлен не соответствующим требованиям ВАДА . ИААФ, как один из двигателей олимпийского спорта, отреагировала на это и включила Украину в перечень стран с усиленным антидопинговым контролем.

С тех пор ФЛАУ, Министерство молодежи и спорта провели большой объем работы, чтобы исправить ситуацию. Национальный антидопинговый центр вернул себе соответствие требованиям ВАДА. На государственном уровне был принят ряд законодательных актов, регулирующих антидопинговую деятельность в украинском спорте. Все эти изменения неоднократно были отмечены на международном уровне, в том числе и ИААФ.

Учитывая вышеприведенный факт, наше советское прошлое, когда существовало толерантное отношение к допингу в спорте; близкое географическое расположение с Россией, с которой украинский спорт недавно связывали тесные отношения, а также допинг-случаи, которые до сих пор фиксируются в отечественной легкой атлетике, ИААФ продолжает усиленно мониторить нашу антидопинговую деятельность», — цитирует Гоцула СЭ.