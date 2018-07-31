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На Украине заявили о «применении допинга» советскими спортсменами
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На Украине заявили о «применении допинга» советскими спортсменами 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Результаты советского спорта базировались на «жесткой допинговой программе», заявил президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул, комментируя попадание своей страны в список Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) с высоким риском нарушения антидопинговых правил.
Гоцул отметил, что в советское время были иные возможности для обнаружения запрещенных препаратов. Он сказал, что неправильно говорить о «поголовном» применении допинга, но добавил, что «во многом это было именно так», сообщает Ura.ru.
По словам, внимание ИААФ приковано к украинским спортсменам из-за «близкого географического расположения с Россией, с которой украинский спорт недавно связывали тесные отношения».
ИААФ составила список, разделив все страны на три категории в зависимости от риска употребления допинга и количества нарушений. В самую проблемную группу вошли Украина, Белоруссия, Кения и Эфиопия. России нет ни в одной группе, так как страна отстранена из Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Напомним, миф о «государственной системе поддержки» допинга в России, автором которого стал информатор ВАДА Григорий Родченков, не подтвердился.
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