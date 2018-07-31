Украина обвинила СССР в проблемах с допингом

Глава Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул заявил, что причиной внесения страны в список государств с высоким риском нарушения антидопинговых правил является связь с СССР.

"Учитывая наше советское прошлое, когда существовало толерантное отношение к допингу в спорте, близкое географическое расположение с Россией, с которой украинский спорт недавно связывали тесные отношения, а также допинг-случаи, которые до сих пор фиксируются в отечественной легкой атлетике, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) продолжает усиленно мониторить нашу антидопинговую деятельность", — приводит слова Гоцула «Спорт-экспресс».

Функционер считает, что существует множество доказательств того, что подготовка советских спортсменов базировалась на допинговой программе.

"Были другие времена, были другие возможности для обнаружения запрещенных препаратов. Неправильно, конечно, говорить, что тогда все поголовно применяли допинг. Но во многом это было именно так", — добавил Гоцул.

Ранее совет ИААФ внес Украину и Белоруссию в список стран с высоким риском нарушения антидопинговых правил.