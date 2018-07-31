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Сергей Шубенков: Задача на чемпионат Европы одна — всех порвать
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Сергей Шубенков: Задача на чемпионат Европы одна — всех порвать 

Советский спорт 2 часа назад
Сергей Шубенков: Думаю, что могу побить европейский рекорд и превзойти результат Колина Джексона
— На сегодняшний день со своим результатом 12,92 секунды я являюсь лидером мирового сезона. Даже из 13 секунд в этом году никто, кроме меня, не выбежал, — цитирует ТАСС Шубенкова. — Поэтому на чемпионате Европы у меня будет только одна задача — всех порвать и с хорошим результатом. Для того чтобы это произошло, мы с моим тренером Сергеем Клевцовым проводим большую тренировочную работу.
— 27 июля завершился очередной совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором было принято решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). А не опасались ли вы, что и нейтральным спортсменам тоже запретят выступать? — Опасения, конечно же, присутствовали. Но после всех этих долгих пережитых злоключений я уже спокойно все это воспринимаю. Примут такое решение — ладно, другое — тоже бог с ним. Нет у меня никаких рычагов влияния на эту ситуацию. Да и свыклись все уже с таким положением. Речь идет не только о наших спортсменах и болельщиках. За границей все тоже уже привыкли к той ситуации, в которой мы находимся. Продлили отстранение… Ну продлили. Позитив в том, что нам позволили дальше выступать.
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