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Шубенков признался, что российские легкоатлеты свыклись с отстранением ВФЛА
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Шубенков признался, что российские легкоатлеты свыклись с отстранением ВФЛА 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в соревнованиях по бегу на 110 м с барьерами, рассказал об отношении отечественных спортсменов к отстранению Всероссийской федерация лёгкой атлетики (ВФЛА).
«Все уже свыклись с таким положением. Речь идёт не только о наших спортсменах и болельщиках. За границей все тоже уже привыкли к той ситуации, в которой мы находимся. Продлили отстранение… Ну продлили. Позитив в том, что нам позволили дальше выступать», — приводит слова Шубенкова ТАСС.
Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года. Российские атлеты получают право выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, посл того как их кандидатуры проходят утверждение в IAAF.
Ранее сообщалось, что IAAF продлила отстранение ВФЛА.
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