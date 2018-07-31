Шубенков признался, что российские легкоатлеты свыклись с отстранением ВФЛА

Российский легкоатлет Сергей Шубенков , выступающий в соревнованиях по бегу на 110 м с барьерами, рассказал об отношении отечественных спортсменов к отстранению Всероссийской федерация лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Все уже свыклись с таким положением. Речь идёт не только о наших спортсменах и болельщиках. За границей все тоже уже привыкли к той ситуации, в которой мы находимся. Продлили отстранение… Ну продлили. Позитив в том, что нам позволили дальше выступать», — приводит слова Шубенкова ТАСС

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года. Российские атлеты получают право выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, посл того как их кандидатуры проходят утверждение в IAAF.

Ранее сообщалось, что IAAF продлила отстранение ВФЛА.