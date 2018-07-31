30 российских легкоатлетов вошли в заявку на чемпионат Европы

Тридцать российских спортсменов примут участие в чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине под нейтральным флагом. Турнир пройдет с 6 по 12 августа. Срок приема заявок на участие в ЧЕ истек 30 июля.