30 российских легкоатлетов вошли в заявку на чемпионат Европы 

Тридцать российских спортсменов примут участие в чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине под нейтральным флагом. Турнир пройдет с 6 по 12 августа. Срок приема заявок на участие в ЧЕ истек 30 июля.
— После того, как европейская ассоциация отклонила заявку бегуна Егора Николаева, не имевшего выполненный норматив, можно говорить о том, что в окончательном составе на чемпионат Европы значатся 30 российских легкоатлетов, — цитирует ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталью Юхареву.
Полностью список заявленных для участия на турнире россиян выглядит следующим образом: толкание ядра — Александр Лесной, Максим Афонин; метание молота — Алексей Сокирский, Денис Лукьянов, Елизавета Царева, Софья Палкина; метание диска — Виктор Бутенко, Юлия Мальцева; прыжки в высоту — Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Илья Иванюк; прыжки с шестом — Илья Мудров, Георгий Горохов, Тимур Моргунов, Анжелика Сидорова, Ольга Муллина; тройной прыжок — Алексей Федоров, Анна Крылова; спортивная ходьба — Яна Смердова, Василий Мизинов; бег на 110 м с барьерами — Сергей Шубенков; бег на 400 м с барьерами — Тимофей Чалый, Вера Рудакова и Александр Скоробогатько; бег на 400 м — Полина Миллер, Алена Мамина, Ксения Аксенова; десятиборье — Илья Шкуренев; бег на 5000 м — Ринас Ахмадеев; бег на 10000 м — Евгений Рыбаков.