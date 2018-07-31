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Борзаковский поедет на чемпионат Европы в качестве зрителя
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Борзаковский поедет на чемпионат Европы в качестве зрителя 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский полетит в Берлин на чемпионат Европы в качестве зрителя. Соревнования пройдут в Германии с 6 по 12 августа, россияне выступят на них в нейтральном статусе из-за временного лишения ВФЛА членства в ИААФ.
— Борзаковский летит в Берлин как зритель и пойдет на стадион по билетам, — цитирует «Р-Спорт» руководителя пресс-службы ВФЛА Наталью Юхареву.
По ее словам, три сотрудника национальной федерации получили от Европейской легкоатлетической ассоциации допуск на включение в состав делегации на чемпионате Европы. В этот список вошли глава делегации, начальник отдела спортивных программ Елена Орлова, антидопинговый координатор федерации Елена Иконникова и сама Юхаерва.
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