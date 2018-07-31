Борзаковский поедет на чемпионат Европы в качестве зрителя 

Спорт-Экспресс: последние новости

Сергей Шубенков: "На чемпионате Европы будет только одна задача – всех порвать"

30 российских легкоатлетов вошли в заявку на чемпионат Европы

"Я просто немного постебался". Украинский атлет дисквалифицирован за запись в соцсети