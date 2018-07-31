Югорский спортсмен завоевал три золотых медали на первенстве страны среди людей с ограниченными возможностям

Спортсмен их Нефтеюганска Руслан Гусейнов завоевал три золотых медали на первенстве России среди людей с ограниченными возможностями. Соревнования проходили с 23 по 26 июля в Смоленске. Участие в них принимали 87 спортсменов из разных регионов страны.

Югорский спортсмен показал наилучшие результаты в своей весовой категории в метании копья, толкании ядра и метании диска, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В различных первенствах и соревнованиях я участвую с февраля этого года. Первым серьезным соревнованием для меня стал Всероссийский кубок в городе Новочебоксарске. Ну а затем уже последовали соревнования в Челябинске и Смоленске. В сентябре в «Центре адаптивных видов спорта Югры», где я занимаюсь, начнутся новые тренировки и подготовки к новым соревнованиям. Самые первые стартуют в начале следующего года. И я обязательно постараюсь принять в них участие», — рассказал спортсмен.

Несколько недель назад на Общероссийских легкоатлетических соревнованиях для спортсменов с ограниченными возможностями в Челябинске Руслан завоевал третьем место..