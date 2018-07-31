Утверждены сроки квалификации легкоатлетов на ОИ-2022

Международная ассоциация легкоатлетических федераций обнародовала сроки периода квалификации на летние Олимпийские игры-2020 в Токио. Организщация сообщила об этом посредством пресс-релиза. Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года. Соревнования по легкой атлетике начнутся 31 июля.

Период отбора для легкоатлетов, участвующих в соревнованиях по бегу на 10 тысяч метров, марафону, спортивной ходьбе, комбинированным дисциплинам и в эстафетах, намечен с 1 января 2019 года по 29 июня 2020 года. В остальных дисциплинах легкой атлетики отборочный период начинается 1 июля 2019 года и завершается 29 июня 2020 года. При этом есть два способа отбора на Игры — через позицию в рейтинге IAAF на момент окончания квалификационного периода или выполнив квалификационный норматив в обозначенный период.