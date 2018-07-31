Ещё
Утверждены сроки квалификации легкоатлетов на ОИ-2022
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мужчина взорвал себя на футбольном поле
Мужчина взорвал себя на футбольном поле

Утверждены сроки квалификации легкоатлетов на ОИ-2022 

SPORT24.ru 48 минут назад
Международная ассоциация легкоатлетических федераций обнародовала сроки периода квалификации на летние Олимпийские игры-2020 в Токио. Организщация сообщила об этом посредством пресс-релиза. Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года. Соревнования по легкой атлетике начнутся 31 июля.
Период отбора для легкоатлетов, участвующих в соревнованиях по бегу на 10 тысяч метров, марафону, спортивной ходьбе, комбинированным дисциплинам и в эстафетах, намечен с 1 января 2019 года по 29 июня 2020 года. В остальных дисциплинах легкой атлетики отборочный период начинается 1 июля 2019 года и завершается 29 июня 2020 года. При этом есть два способа отбора на Игры — через позицию в рейтинге IAAF на момент окончания квалификационного периода или выполнив квалификационный норматив в обозначенный период.
SPORT24.ru: последние новости
Шубенков: «Все уже свыклись с отстранением ВФЛА. Продлили его, ну и продлили…» Федерация легкой атлетики Украины дисквалифицировала бегуна за критику формы Российские легкоатлеты завоевали два золота и бронзу на турнире в Сопоте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определен самый мощный нытик в футболе2
Медведева пошла на новое «предательство»401
Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов89
Тарасова высказалась о наградах для футболистов579
«Вдул так вдул»: Карпин прилюдно унизил жену4
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
01:38
Песков не поверил в сборную и потерял много денег
Футбол Прочее
03:21
Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов
Фигурное катание Статьи
02:11
Допинг на Украине объяснили близостью России
Легкая атлетика
00:37
Зависть мастеров: награды раскололи российский спорт
Футбол
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
01:00
Смолов пережил новый позор
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение