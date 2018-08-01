Ещё
Российские сноубордисты проведут сборы в Кисловодске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские сноубордисты проведут сборы в Кисловодске 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Девять российских сноубордистов приедут в Кисловодск на летние сборы. Занятия у спортсменов начнутся 4 августа.
В составе команды, которая приедет на сборы в Кисловодск, будет чемпион мира в параллельном гигантском слаломе, участник зимних Олимпийских игр 2014 года Андрей Соболев, сообщается на сайте администрации города-курорта.
Тренировки сноубордистов пройдут на базе «Юг Спорт», где сейчас проходят сборы национальных сборных по настольному теннису и по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
«Это Кавказ»: последние новости
Бой Нурмагомедова с МакГрегором может состояться в начале октября Четырехкратная чемпионка мира, тяжелоатлетка Каширина выступит на турнире в Грозном Гассиев после боя с Усиком может перейти в супертяжелый вес
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок побил мировой рекорд Фелпса29
Смолов попал в ДТП49
Таран ограждения Смоловым попал на видео4
Огромное кольцо: тайна личной жизни Медведевой6
Легенду российского биатлона обвинили в коррупции9
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
00:30
Таран ограждения Смоловым попал на видео
Футбол
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
01:38
Песков не поверил в сборную и потерял много денег
Футбол Прочее
03:21
Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов
Фигурное катание Статьи
02:11
Допинг на Украине объяснили близостью России
Легкая атлетика
00:37
Огромное кольцо: тайна личной жизни Медведевой
Фигурное катание
04:09
«Сбежала с базы»: почему уходят от Тутберидзе
Фигурное катание
00:42
Ребенок побил мировой рекорд Фелпса
Летние виды спорта
03:09
Легенду российского биатлона обвинили в коррупции
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение