Российские сноубордисты проведут сборы в Кисловодске

Девять российских сноубордистов приедут в Кисловодск на летние сборы. Занятия у спортсменов начнутся 4 августа.

В составе команды, которая приедет на сборы в Кисловодск, будет чемпион мира в параллельном гигантском слаломе, участник зимних Олимпийских игр 2014 года Андрей Соболев , сообщается на сайте администрации города-курорта.

Тренировки сноубордистов пройдут на базе «Юг Спорт», где сейчас проходят сборы национальных сборных по настольному теннису и по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.