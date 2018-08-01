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Бегунья на длинные дистанции Сергеева подала заявку в IAAF на участие в зарубежных стартах
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Бегунья на длинные дистанции Сергеева подала заявку в IAAF на участие в зарубежных стартах 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Бегунья на длинные дистанции Ирина Сергеева подала в среду заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА, которое длится с ноября 2015 года, разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.
"Сегодня нами была отправлена в IAAF заявка бегуньи на длинные дистанции Ирины Сергеевой на участие в международных стартах в статусе нейтральной спортсменки", — сообщила Юхарева.
На июльском чемпионате России в Казани Сергеева заняла 10-е место на дистанции 5000 метров с результатом 16 минут 10,44 секунды.
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