Российская гимнастка Мельникова представила трофей объединенного ЧЕ по летним видам спорта

ТАСС , 1 августа. Чемпионка Европы 2017 года по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова представила трофей объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

Кубок весом 10,5 кг будет вручаться сборной страны, спортсмены которой выиграли больше всего медалей по итогам всех соревнований. Трофей выполнен из алюминия и обладает золотым покрытием. Его высота составляет 65 см, ширина — 40 см.

Помимо Мельниковой, трофей представили олимпийская чемпионка 2012 года, шестикратная чемпионка мира по академической гребле британка Кэтрин Грэйнджер и чемпионка мира 2017 года по академической гребле шведка Эмма Фред.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта пройдет в Берлине и Глазго со 2 по 12 августа. Соревнования объединят европейские чемпионаты по легкой атлетике, спортивной гимнастике, велоспорту на шоссе и треке, маунтинбайку, гребле, водным видам спорта, триатлону и гольфу. Порядка 1500 спортсменов примут участие в соревнованиях по легкой атлетике, которые пройдут в Берлине. Около 2900 атлетов будут соревноваться в других видах спорта в Глазго.