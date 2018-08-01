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Российская гимнастка Мельникова представила трофей объединенного ЧЕ по летним видам спорта
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Российская гимнастка Мельникова представила трофей объединенного ЧЕ по летним видам спорта 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 1 августа. Чемпионка Европы 2017 года по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова представила трофей объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.
Кубок весом 10,5 кг будет вручаться сборной страны, спортсмены которой выиграли больше всего медалей по итогам всех соревнований. Трофей выполнен из алюминия и обладает золотым покрытием. Его высота составляет 65 см, ширина — 40 см.
Помимо Мельниковой, трофей представили олимпийская чемпионка 2012 года, шестикратная чемпионка мира по академической гребле британка Кэтрин Грэйнджер и чемпионка мира 2017 года по академической гребле шведка Эмма Фред.
Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта пройдет в Берлине и Глазго со 2 по 12 августа. Соревнования объединят европейские чемпионаты по легкой атлетике, спортивной гимнастике, велоспорту на шоссе и треке, маунтинбайку, гребле, водным видам спорта, триатлону и гольфу. Порядка 1500 спортсменов примут участие в соревнованиях по легкой атлетике, которые пройдут в Берлине. Около 2900 атлетов будут соревноваться в других видах спорта в Глазго.
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