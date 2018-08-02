Бегуна-расиста отстранили от ЧЕ

Швейцарский бегун Манчини отстранен от ЧЕ из-за расистских постов в соцсети

Швейцарская федерация легкой атлетики открыла дисциплинарное дело в отношении спринтера Паскаля Манчини , а также лишила его лицензии спортсмена из— за постов дискриминационного характера на своей странице в Facebook. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Паскаль Манчини недавно опубликовал спорные посты на своей странице в Facebook крайне правого содержания, которые нарушают соглашение, подписанное спортсменом с федерацией, и кодекс поведения. Подписав соглашение, Манчини обязался воздерживаться от каких-либо публикаций дискриминационного или расистского характера", — сказано в сообщении пресс-службы.

Манчини вошел в состав сборной Швейцарии на чемпионат Европы по легкой атлетике, который стартует в Берлине 6 августа. 29-летний спортсмен должен был выступить в беге на дистанции 100 м, а также в эстафете 4х100 м. В связи с появлением новых обстоятельств совет директоров федерации считает, что терпеть подобное поведение спортсмена нельзя, и лишает его лицензии спортсмена на время рассмотрения дела. Таким образом, Манчини не сможет выступить на чемпионате Европы.