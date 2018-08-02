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Главный тренер сборной России Борзаковский аккредитован на ЧЕ по легкой атлетике
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Главный тренер сборной России Борзаковский аккредитован на ЧЕ по легкой атлетике 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский аккредитован Европейской легкоатлетической ассоциацией (EA) в качестве официального лица на чемпионат Европы в Берлин. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.
"ЕА после согласования с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций приняла решение аккредитовать Юрия Борзаковского на чемпионат Европы в Берлине как официальное лицо", — сообщила Юхарева.
Борзаковский, олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров, занял пост главного тренера национальной команды в феврале 2015 года.
Чемпионат Европы в Берлине пройдет с 6 по 12 августа. Тридцать российских легкоатлетов из-за санкций, наложенных на ВФЛА IAAF, вынуждены выступать на этом турнире в нейтральном статусе.
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