Главный тренер сборной России Борзаковский аккредитован на ЧЕ по легкой атлетике

МОСКВА, 2 августа. / ТАСС /. Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский аккредитован Европейской легкоатлетической ассоциацией (EA) в качестве официального лица на чемпионат Европы в Берлин. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

"ЕА после согласования с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций приняла решение аккредитовать Юрия Борзаковского на чемпионат Европы в Берлине как официальное лицо", — сообщила Юхарева.

Борзаковский, олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров, занял пост главного тренера национальной команды в феврале 2015 года.

Чемпионат Европы в Берлине пройдет с 6 по 12 августа. Тридцать российских легкоатлетов из-за санкций, наложенных на ВФЛА IAAF, вынуждены выступать на этом турнире в нейтральном статусе.