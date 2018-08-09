Особенные: Допинговые проверки в США вызвали шок

Чемпионат Европы по летним видам спорта 2018 тесты американцев на допинг

По результатам исследования американского агентства оказалось, что спортсменов из США тестируют на допинг 1-5 раз за карьеру.

В Берлине и Глазго продолжается объединённый чемпионат Европы по летним видам спорта-2018, где сборная России продолжает рвать всех в общем зачёте. При этом в лёгкой атлетике наша команда выступает под нейтральным флагом и в сильно усечённом составе. И пока ВФЛА и РУСАДА находятся под санкциями, в США стали известны результаты исследования американского антидопингового агентства (USADA).

Эти результаты помогут нам ответить на вопросы, об ответах на которые мы догадывались, но не всегда произносили их вслух.

«Суровый контроль»

Профессор Ричард Макларен , журналист Хайо Зеппельт, информатор ВАДА Григорий Родченков и другие активные борцы с допингом требуют от России ужесточения допингового контроля внутри страны. Действительно, надо потребовать от русских сдавать пробы три раза в день. Да и от всех других тоже. Кроме одной страны, где уже есть идеальная система контроля над применением запрещённых препаратов. Настолько идеальная, что по результатам исследования USADA в этой стране больше трети спортсмены признались, что сдавали допинг-пробы от одного до пяти раз за всю карьеру. Не за турнир, не за год, не за олимпийский цикл. За карьеру.

Только 7 процентов опрошенных спортсменов заявили, что сдавали допинг-тесты 50 раз и более. Возможно, скоро выяснится, что большинство из этих 50 раз они сдавали тесты в режиме анкетирования, а иногда достаточно было воспроизвести наизусть слова американского гимна или песни Бритни Спирс , и все вопросы отпадали сами собой. На вопрос «Как легко вы бы согласились на применение марихуаны» три четверти опрошенных сказали либо «Очень легко», либо «Наверное, легко». И почему-то хочется им верить. И вот они запрещают нашим водопроводчикам ковырять дырки в стенах лаборатория?

Багаж Ласицкене

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене испытала внезапные проблемы со своим багажом, который доставляли в Берлин из Москвы на протяжении двух дней. ЧЕ по лёгкой атлетике-2018 — сам по себе стрессовый турнир, так тут ещё надо было переживать по поводу неспортивных вещей. Хорошо, что шиповки и форму Мария предусмотрительно берёт с собой на все турниры в ручной клади, так что с тренировочной точки зрения потери были минимальные. Вообще крупнейшая российская авиакомпании, осуществляющая рейс, на котором летела спортсменка, этим летом регулярно испытывает проблемы с транспортировкой багажа, которые по каким-то неизвестным причинам до сих пор не решены. К счастью, Ласицкене отнеслась к ситуации очень спокойно, с первой попытки взяла высоту 1,90 м и вышла в финал соревнований. Мария является безусловным лидером мирового сезона и готовится добавить в свою коллекцию очередной титул. Помешать ей могут лишь форс-мажорные обстоятельства. Финал в этой дисциплине пройдёт в пятницу, 10 августа.

Россия пока недосягаема

В общем зачёте чемпионата Европы по летним видам спорта-2018 сборная России продолжает уверенно лидировать. По итогам очередного соревновательного дня в копилке нашей команды числится уже 44 медали, из которых 21 золотая. В плавании ни один день у нас не обходится без награды высшего достоинства. На этот раз порадовал болельщиков Евгений Рылов , разобравшийся с соперниками на дистанции 200 м на спине. Рылов обновил рекорд Европы, проплыв дистанцию за 1.53,36 секунды и опередив всех более чем на корпус. Также российская команда пловцов выиграла бронзу в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем. Российские парни здорово провели свою часть заплыва и добыли команде лидерство, но девушки не смогли поддержать их порыв и заняли третье место. Что, впрочем, тоже является весомым достижением. Ещё одну награду завоевал легкоатлет Илья Шкуренёв , ставший серебряным призёром в десятиборье. К сожалению, награды российских легкоатлетов не идут в зачёт, так как они выступают под нейтральным флагом. По этой причине лидерство сборной России может вскоре пошатнуться, ведь плавание вот-вот завершится, и останется, в основном, лишь лёгкая атлетика. На втором месте в общем зачёте на данный момент сборная Великобритании, у которой хорошие шансы обойти россиян к концу соревнований.

«Брат-3»