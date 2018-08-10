Идеальная чемпионка. Ласицкене — лучшая спортсменка мира. Есть вопросы?

Её карьера уже вошла в историю мирового спорта. А ведь Марии Ласицкене всего 25 лет. Даже Усэйн Болт так не доминировал!

Препятствия на пути Ласицкене

Мария Ласицкене — это и есть российский спорт. В трудные времена, когда наша лёгкая атлетика находится в статусе, который никак нельзя назвать полноценным, Мария уничтожает всех конкурентов и спасает реноме российской лёгкой атлетики. Насколько это вообще возможно. Ласицкене выиграла 45 турниров подряд, это невероятная цифра. На этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате летом этого года эта серия прервалась, но как верно отметила Мария, что «не надо жалеть о конце этой серии, надо радоваться, что она была». На чемпионат Европы по лёгкой атлетике-2018 Ласицкене вновь приехала в статусе главного фаворита. Её багаж потеряли и доставили только через два дня в Берлин. Кажется, судьба сама готовит ей препятствия, которые не могу приготовить конкуренты.

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту возглавила недавно мировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций, который был впервые опубликован 2 августа. Ласицкене опережала на одно очка хорватскую метательницу диска Сандру Перкович . Марию совершенно незаслуженно прокатили мимо наград лучшей легкоатлетки года. Понятно, по какой причине. Российский спорт вызывает слишком много недоверия у мировой общественности в последние годы, и отдать почётную награду спортсмену из России — явно не то, что планируют делать в руководящих органах международных федераций.

Демирева подтверждала, Левченко пугала

Лучший результат Ласицкене в этом сезоне — прыжок на 2 метра и 4 сантиметра. Лишь представительница Болгарии Мирела Демирева сумела покорить рубеж в 2 метра в этом году. На бумаге она должна была стать одной из основных соперниц россиянки на ЧЕ по лёгкой атлетике-2018. Украинка Юлия Левченко также выглядела явной претенденткой на награды континентального первенства наряду с немкой Мари-Лоренс Юнгфляйш. Стоит ли говорить, что никаких проблем с тем, чтобы попасть в финал у Ласицкене не возникло. Россиянка совершила всего три прыжка в квалификации. Все высоты (1,81, 1,86 и 1,90) лидер мирового сезона уверенно взяла с первой попытки.

Ласицкене и Демирева были единственными, кто пропустил высоту 1,82 м и сразу без особых проблемы взяли 1,87 м. При этом Мария после прыжка покачала головой, явно выражая недовольство своим прыжком. Попытка действительно была на тоненького, но главное, что всё закончилось хорошо. Немного удивила Левченко, которой потребовались две попытки, чтобы взять эту же высоту. Возникли проблемы у Юлии и на следующей высоте — 1,91 м. А вот её соотечественница Катерина Табашник не допускала осечек и брала все планки с первой попытки на тот момент. Левченко тем временем взяла 1,91 с третьей попытки, испугав всех своих болельщиков.

Триумф Ласицкене

Попытка Ласицкене на 1,94 м получилась гораздо убедительнее. Мария не проявила никаких эмоций на этот раз, но запас прочности был виден невооружённым глазом. После этой высоты в секторе остались всего 5 спортсменок. Левченко всё-таки не справилась с давлением и завершила борьбу за медали. Неприятно удивила и Ласицкене на высоте 1,96 м, не справившись с ней с первой попытки. А вот немка Юнгфлайш на волне эмоций от поддержки своей публики сразу взяла эту высоту. К счастью, россиянка уверенно разобралась с планкой во второй попытке. Опять же запас был виден отчётливо. С высотой 1.98 м Ласицкене справилась без помех. А вот немка Юнгфлайш дрогнула, как и литовка Айрин Палсюте, уже прыгнувшая выше головы в прямом смысле. И в секторе остались две спортсменки — россиянка и болгарка Демирева. Мирела пошла на отчаянный ход, пропустив высоту 1,94 м и 1,98 м и не смогла взять с ходу высоту в два метра. Такая тактика могла позволить спортсменке как выиграть чемпионат Европы, так и остаться вообще без медалей. Рискованная ставка в итоге сыграла.

Представительница Болгарии взяла 2 метра с третьей попытки, повторив свой лучший результат сезона. Однако дальше соперничать с Ласицкене Демирева не смогла, что позволило Марии зафиксировать очередной большой триумф в своей карьере. Всё-таки высота 2,04 м пока не соответствует уровню болгарской спортсменки. Для полного комплекта россиянке не хватает олимпийского золота, но это уже будет зависеть в первую очередь от наших функционеров, которые должны сделать всё, чтобы наша лёгкая атлетика была полноценно представлена на Олимпаиде в Токио-2020.