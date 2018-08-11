Скандал из-за фото: почему россиянина лишили золота

Российский легкоатлет Сергей Шубенков , выступающий в нейтральном статусе, проиграл в забеге на дистанции 110 метров с барьерами французу Паскалю Мартино-Лагарду и завоевал серебро чемпионата Европы в Берлине. Судьбу медалей решил фотофиниш, который показал, что Шубенков уступил своему сопернику 0,002 секунды. Представители россиянина пытались обжаловать решение судей, однако протест был отклонен.

В Берлине продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике. 10 августа на столичном Олимпийском стадионе прошел финальный забег на дистанции 110 с препятствиями среди мужчин. Участие в итоговых соревнованиях принял российский бегун Сергей Шубенков, который выступает на континентальном первенстве в нейтральном статусе.

Шубенков был одним из фаворитов забега, но в финале уступил французскому атлету Паскалю Мартино-Лагарду, завоевав серебряную награду.

What a thrilling race! And what an upset!



France's Pascal Martinot Lagarde defeats former two-time champion Sergey Shubenkov in the 110m hurdles…by 0.002!



🇫🇷 Martinot-Lagarde 13.17 (0.163)

◻️ Shubenkov 13.17 (0.165)

🇪🇸 Ortega 13.34#EC2018 pic.twitter.com/LrnyAGQ5tr— European Athletics (@EuroAthletics) August 10, 2018 Примечательно, что оба спортсмена показали одинаковое время — 13,17 секунды. Судьи были вынуждены прибегнуть к функции фотофиниша, который показал, что француз оказался быстрее Шубенкова лишь на 0,002 секунды.

Тройку призеров, кстати, замкнул испанский бегун Орландо Ортега (13,34), которому россиянин проиграл в квалификации.

По итогам финального забега представители Шубенкова приняли решение обжаловать судейское решение, которое, как показалось, было озвучено сразу же после того, как спортсмены пересекли финишную черту.

«Мы подали протест на решение судей поставить Шубенкова на второе место. Сейчас я иду в судейскую просматривать фотофиниш», — сказала Елена Орлова, представляющая интересы Шубенкова.

Brilliant race, brilliant reaction, brilliant celebrations!



Pascal Martinot-Lagarde (@PascalMartinot) wins France's third gold medal of the European Championships with a thrilling victory in the 110m hurdles. #EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/BFhjZBNSqu— European Athletics (@EuroAthletics) August 10, 2018

Вскоре стало известно, что протест был отклонен, а золотая медаль чемпионата Европы осталась у Лагарда.

Сам Шубенков, комментируя итоги забега, заявил, что он не придает значения обжалованию своего результата, а также выразил недовольство своим выступлением. По мнению спортсмена, он показал плохое время и не заслужил победы.

«Не знаю, что там с протестом. Протест подали, ну, буду первый-второй не все ли равно 13,17 секунды — это не то время, которое надо показывать на чемпионате Европы. Это не тот результат, на который мы готовились, мы имеем за плечами три результата из 13 секунд, а здесь — бежать, помирать, царапаться. В полуфинале было тяжело, но в финале мне всегда немного полегче бежится. Но здесь что-то было тяжело.

Я никаких иллюзий не питал насчет того, что будет тяжело, но в любом случае это не то время, которое надо было показывать», — приводит слова Шубенкова пресс-служба.

Впрочем, российский атлет уже настраивается на участии в Континентальном кубке ИААФ, который пройдет в сентябре в Чехии, и надеется добиться там успеха. При этом, объясняя свое поражение, Шубенков предположил, что причиной неудачи стал физический спад.

«Форму набрал по сезону хорошую, но форма вечно держаться не может, начала маленько спадать. Пытались ее как-то вернуть, но, видимо, не получилось. 13,17 — это не то, пустое. Кстати, посмотрел стартовые реакции, у меня — 204, у Паскаля — 202, вот они, эти две тысячные. На разминке было нормально и ноги летали, но что-то уставал, когда бежал. Когда из 13 выбегал, все те разы, бывало, пробегаешь посмотрел назад и готов еще бежать.

Сейчас такого не было, реально по телу огребал, поэтому надо думать, надо искать корень проблемы в тренировках, в подготовке, переваривать это. А Лагард, кстати, молодец, он свой лучший результат сезона показывает там, где нужно, добавляет по сезону, а у меня пока не то», — заключил россиянин, предположивший, что его тренер остался разочарован выступлением своего подопечного.

К слову, сам Сергей Клевцов , под руководством которого занимается Шубенков, постарался найти причины поражения 27-летнего атлета, но прийти к окончатеkьным выводам не сумел.

«Выступление Шубенкова на этом чемпионате Европы будет тщательно проанализировано. Как и вся тренировочная работа, которая предшествовала этому турниру. По горячим следам мне сложно дать четкий ответ, почему спортсмен сегодня показал невысокий результат.

Уже после полуфинального забега мне было за него немного тревожно. Он засиделся на старте и бежал очень скованно.

Не исключаю, что ему пошло бы на пользу участие в четвертьфинальном забеге, он бы имел возможность лучше адаптироваться», — цитирует Клевцова ТАСС.

Напомним, что согласно новому регламенту соревнований, 12 сильнейших атлетов имели возможность отказаться от участия в предварительных стартах и начать выступление в турнире с полуфинала.

Шубенков является одним из лучших российских легкоатлетов, а также рекордсменов России по бегу с препятствиями на дистанции 110 метров. В июле на соревнованиях в Венгрии 27-летний пробежал за 12,92 секунды, что лишь на 0,01 секунды уступает рекорду Европы, принадлежащего британцу Колину Джексону.

В своей карьере Шубенков дважды становился победителем континентальных первенств, а также в 2015 году в Пекине он завоевал золото чемпионата мира.

Летом 2016 года россиянин стал участником допингового скандала, в ходе которого Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до участия в Играх в Рио-де-Жанейро российских легкоатлетов.

Это произошло после того, как годом ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) по рекомендациям Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировала ВФЛА за «систематические нарушения, связанные с применением допинга спортсменами».

С 2017 года Шубенков выступает на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Так, на чемпионате мира в Лондоне он стал серебряным призером, преодолев дистанцию за 13,14 секунды.