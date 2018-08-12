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Кто пустил газ? Аварийные службы помогли россиянину
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Кто пустил газ? Аварийные службы помогли россиянину добыть медаль 

Чемпионат.com 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Однако она в копилку сборной не пошла. А у норвежцев всё в порядке: они устанавливают рекорды и издеваются над своими соперниками.
В Глазго и Берлине на финишную прямую выходит объединённый чемпионат Европы. Фокус внимания уже полностью сместился на Германию, где проходят соревнования легкоатлетов. И пока россияне бьются за медали, которые не идут в командный зачёт, норвежские браться буквально издеваются над соперниками, а организаторы борются с утечками газа.

Сектор газа

Самый громкий и неожиданный инцидент чемпионата Европы по лёгкой атлетике произошёл утром в субботу, 11 августа. В экстренные службы Берлина поступило сообщение о том, что на одном из участков трассы отчётливо чувствуется запах газа. Аварийная служба выдвинулась на место происшествия и выяснила, что утечка действительно имеет место. О запланированном срыве соревнований речи не было — утечка носила бытовой характер. Однако спортсменкам, уже готовым к сражению в ходьбе на 20 километров, пришлось ждать в стартовой зоне целый час. Сначала старт отложили на полчаса, а затем — ещё на столько же, и девушки взяли старт в одно время с мужчинами. Двойная нагрузка легла на тех, кто обслуживал соревнования: арбитров, стюардов и представителей СМИ, однако все они со своей задачей справились.
К сожалению, россиянка Яна Смердова была дисквалифицирована за трёхкратное нарушение правил. Зато Василий Мизинов добыл бронзовую награду в мужских соревнованиях. «Пришлось немного сбавить и не зарубаться за первое-второе места. У меня были две записки — и важно было дойти, чем сняли бы. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. У меня уже пару раз бывало, когда на двух записках зарубался, и меня снимали. С тренером решили просто дойти, чтобы не было претензий», — рассказал бронзовый призёр после окончания соревнований.

Выиграли по-братски

Бывает ли такое, что спортсмены начинают поздравлять друг друга с победой задолго до пересечения финишной черты? В некоторых видах спорта, конечно, такое возможно, но в беге — большая редкость. Однако именно поздравления увидели многие зрители в жесте двух братьев из Норвегии: Якова и Хенрика Ингебритсенов, принимавших участие в забеге на 5000 метров. Именно они в итоге и заняли два первых места: у Якова — золото, у Хенрика — серебро.
Однако, как оказалось, о праздновании победы речи не шло. Даже на видео хорошо заметно, что об отрыве и явных возможностях победить речи не идёт. Яков после окончания забега рассказал, что просто хотел удостовериться, что у его брата всё в порядке, и зарядить его положительными эмоциями на остаток забега. Очевидно, братская помощь помогла обоим. Интересно, что днём ранее Якоб стал самым юным чемпионом Европы по лёгкой атлетике — забег на 1500 метров он выиграл в возрасте 17 лет и 324 дней. Соответственно, уже в субботу он стал самым молодым двукратным победителем чемпионатов Европы в истории — 17 лет и 325 дней.

Авария не оставила шансов

А вот немки Луиза Грауфогель и Марайке Арндт вряд ли могут занести чемпионат Европы себе в актив. Дело в том, что накануне заключительного дня сражений в многоборье девушки попали в ДТП и оказались в больнице. К счастью, травмы не серьёзные, однако в забеге на 800 метров, венчающем программу семиборья девушки принять участие уже не смогут. Грауфогель перед заключительным видом программы занимала седьмое место, Арндт — 12-е. О том, кто был за рулём автомобиля, в котором ехали девушки, не сообщается.

Медали, не идущие в зачёт

Что касается российских спортсменов, точнее, спортсменов выступающих с приставкой ANA — независимые атлеты, — они в субботу завоевали две бронзовые награды. Помимо ходока Мизинова на олимпийском стадионе в Берлине отличился также прыгун в высоту Илья Иванюк. Атлету из России пришлось защищать честь страны в отсутствие отстранённого Данилы Лысенко, который вполне мог бы претендовать на первое место на чемпионате Европы в Берлине. «Если честно, груз ответственности был такой, не то что я прыгаю за себя и за Данила, по ощущениям, прыгать пришлось за всю Россию. Но, как мне показалось, 2,31 было недостаточно, нужно было выше. Поэтому есть небольшой осадок, что 2,33 м не смогли покориться, хотя по попыткам всё было возможно. Получилось улучшить результат, что-то не получилось. Пока я немного в таком состоянии, не знаю, что случилось. Буду переваривать, надо позвонить тренеру, спросить, что он по этому поводу думает, что скажет», — рассказал Иванюк. Увы, но две бронзы в копилку сборной России на объединённом чемпионате Европы не идут. Российская команда, добывшая множество наград в других видах спорта пока идёт на первом месте в медальном зачёте (28 — 16 — 13). Однако по общему числу медалей британцы россиян опережают 67 против 57. Но шансы удержаться на первой строчке у России очень высоки, поскольку перед стартом заключительного дня британцы отстают на шесть золотых наград.
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