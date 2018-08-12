Кто пустил газ? Аварийные службы помогли россиянину добыть медаль

Однако она в копилку сборной не пошла. А у норвежцев всё в порядке: они устанавливают рекорды и издеваются над своими соперниками.

Глазго и Берлине на финишную прямую выходит объединённый чемпионат Европы. Фокус внимания уже полностью сместился на Германию , где проходят соревнования легкоатлетов. И пока россияне бьются за медали, которые не идут в командный зачёт, норвежские браться буквально издеваются над соперниками, а организаторы борются с утечками газа.

Сектор газа

Самый громкий и неожиданный инцидент чемпионата Европы по лёгкой атлетике произошёл утром в субботу, 11 августа. В экстренные службы Берлина поступило сообщение о том, что на одном из участков трассы отчётливо чувствуется запах газа. Аварийная служба выдвинулась на место происшествия и выяснила, что утечка действительно имеет место. О запланированном срыве соревнований речи не было — утечка носила бытовой характер. Однако спортсменкам, уже готовым к сражению в ходьбе на 20 километров, пришлось ждать в стартовой зоне целый час. Сначала старт отложили на полчаса, а затем — ещё на столько же, и девушки взяли старт в одно время с мужчинами. Двойная нагрузка легла на тех, кто обслуживал соревнования: арбитров, стюардов и представителей СМИ, однако все они со своей задачей справились.

К сожалению, россиянка Яна Смердова была дисквалифицирована за трёхкратное нарушение правил. Зато Василий Мизинов добыл бронзовую награду в мужских соревнованиях. «Пришлось немного сбавить и не зарубаться за первое-второе места. У меня были две записки — и важно было дойти, чем сняли бы. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. У меня уже пару раз бывало, когда на двух записках зарубался, и меня снимали. С тренером решили просто дойти, чтобы не было претензий», — рассказал бронзовый призёр после окончания соревнований.

Выиграли по-братски

Бывает ли такое, что спортсмены начинают поздравлять друг друга с победой задолго до пересечения финишной черты? В некоторых видах спорта, конечно, такое возможно, но в беге — большая редкость. Однако именно поздравления увидели многие зрители в жесте двух братьев из Норвегии : Якова и Хенрика Ингебритсенов, принимавших участие в забеге на 5000 метров. Именно они в итоге и заняли два первых места: у Якова — золото, у Хенрика — серебро.

Однако, как оказалось, о праздновании победы речи не шло. Даже на видео хорошо заметно, что об отрыве и явных возможностях победить речи не идёт. Яков после окончания забега рассказал, что просто хотел удостовериться, что у его брата всё в порядке, и зарядить его положительными эмоциями на остаток забега. Очевидно, братская помощь помогла обоим. Интересно, что днём ранее Якоб стал самым юным чемпионом Европы по лёгкой атлетике — забег на 1500 метров он выиграл в возрасте 17 лет и 324 дней. Соответственно, уже в субботу он стал самым молодым двукратным победителем чемпионатов Европы в истории — 17 лет и 325 дней.

Авария не оставила шансов

А вот немки Луиза Грауфогель и Марайке Арндт вряд ли могут занести чемпионат Европы себе в актив. Дело в том, что накануне заключительного дня сражений в многоборье девушки попали в ДТП и оказались в больнице. К счастью, травмы не серьёзные, однако в забеге на 800 метров, венчающем программу семиборья девушки принять участие уже не смогут. Грауфогель перед заключительным видом программы занимала седьмое место, Арндт — 12-е. О том, кто был за рулём автомобиля, в котором ехали девушки, не сообщается.

Медали, не идущие в зачёт