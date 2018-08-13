Губерниев порадовался грандиозной победе российского спорта

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) 12 Авг 2018 в 11:51 PDT

Напомним, первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит со 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. В его рамках проходили соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, плаванию на открытой воде, велотреку, велошоссе, маунтинбайку, велоспорту-BMX, гольфу, спортивной гимнастике, академической гребле, триатлону и легкой атлетике.