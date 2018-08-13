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Губерниев порадовался грандиозной победе российского спорта
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Дмитрий Губерниев: «Грандиозная победа российского спорта! И это без медалей легкоатлетов» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Фото: @guberniev_dmitry
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в Инстаграме поблагодарил спортсменов, которые выступали за сборную России на объединенном чемпионате Европы. Национальная команда досрочно заняла первое место в общем медальном зачете, накануне ей был вручен приз за итоговую победу.
"Убедительная, блестящая, грандиозная победа российского спорта на объединенном чемпионате Европы! И это без медалей легкоатлетов, — написал Губерниев. — Их, увы, не считали. Трофей победителей в руках россиян! 31 золото, всего 66 медалей! У легкоатлетов 6 наград и одно золото. Мы чемпионы! Браво, спортсмены нашей страны! Молодцы! Плавание, синхронное плавание, прыжки в воду — убедительные победы! Велоспорт на треке, спортивная гимнастика, академическая гребля — молодцы! Ефимова и Колесниченко — 4 золота, Колесников, Шмелева, Далалоян — по 3. Двукратные чемпионы Фесикова, Рылов, Бондарь, Субботина, Мальцев, Гурбанбердиева, наши синхронистки в группе! Низкий поклон всем спортсменам России! Отдельное спасибо легкоатлетам!"
Напомним, первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит со 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. В его рамках проходили соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, плаванию на открытой воде, велотреку, велошоссе, маунтинбайку, велоспорту-BMX, гольфу, спортивной гимнастике, академической гребле, триатлону и легкой атлетике.
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