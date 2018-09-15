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Российские гимнастки взяли золото в групповом многоборье
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Российские гимнастки под руководством Винер-Усмановой взяли золото в групповом многоборье 

Рамблер + ещё 43 21 час назад
Фото: РИА Новости
Российская сборная заняла первое место на чемпионате мира по художественной гимнастике в групповом многоборье, набрав 46,300 балла. Соревнования проходят в Софии. Таким образом, команда под руководством Ирины Винер-Усмановой обеспечила себе участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Чемпионками мира стали Мария Кравцова, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Анастасия Шишмакова, Анастасия татарева и Мария Толкачева. Главный тренер российской сборной прокомментировала победу своих подопечных.
"Как говорится, бог любит сильных. Наверху, видимо, увидели, как и сколько мы тренировались. Наш последний сбор был в Латвии. При 38 градусах температуры в зале мы тренировались по 9 часов", — цитирует Винер-Усманову "Спорт-Экспресс".
Второе место заняли сборная Италии (44,825), третье — сборная Болгарии (42,050).
Чемпионат мира в Софии завершится 16 сентября. Пока что в копилке российской сборной семь золотых, одна серебряная и три бронзовые медали.
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