Российские гимнастки взяли золото в групповом многоборье

Российские гимнастки под руководством Винер-Усмановой взяли золото в групповом многоборье

Российская сборная заняла первое место на чемпионате мира по художественной гимнастике в групповом многоборье, набрав 46,300 балла. Соревнования проходят в Софии. Таким образом, команда под руководством Ирины Винер-Усмановой обеспечила себе участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

"Как говорится, бог любит сильных. Наверху, видимо, увидели, как и сколько мы тренировались. Наш последний сбор был в Латвии. При 38 градусах температуры в зале мы тренировались по 9 часов", — цитирует Винер-Усманову "Спорт-Экспресс".

Второе место заняли сборная Италии (44,825), третье — сборная Болгарии (42,050).

Чемпионат мира в Софии завершится 16 сентября. Пока что в копилке российской сборной семь золотых, одна серебряная и три бронзовые медали.