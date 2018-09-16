WADA пояснило позицию по РУСАДА

WADA опубликовало переписку с Минспортом России по вопросу восстановления РУСАДА

«В последних переписках между WADA и Минспортом России нет ничего нового. Способ общения с министерством был рекомендован Комитетом по соответствию на совещании, которое состоялось 14 июня 2018 года. Он полностью соответствует дорожной карте по восстановлению РУСАДА», — сообщается на сайте WADA.

В международной организации отметили, что заинтересованы полном соблюдении дорожной карты, но считают, что необходимо проявлять гибкость в этом направлении и идти навстречу российской стороне, которая сделала ощутимый прогресс за последние два года.

WADA видит желание мирового сообщества видеть в России эффективную и устойчивую антидопинговую систему.

20 сентября на исполкоме WADA будет принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.