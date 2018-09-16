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WADA пояснило позицию по РУСАДА
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WADA опубликовало переписку с Минспортом России по вопросу восстановления РУСАДА 

RT на русском + ещё 77 16 часов назад
Фото: Reuters
Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовало переписку с министерством спорта России и его главой Павлом Колобковым по вопросу восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«В последних переписках между WADA и Минспортом России нет ничего нового. Способ общения с министерством был рекомендован Комитетом по соответствию на совещании, которое состоялось 14 июня 2018 года. Он полностью соответствует дорожной карте по восстановлению РУСАДА», — сообщается на сайте WADA.
В международной организации отметили, что заинтересованы полном соблюдении дорожной карты, но считают, что необходимо проявлять гибкость в этом направлении и идти навстречу российской стороне, которая сделала ощутимый прогресс за последние два года.
WADA видит желание мирового сообщества видеть в России эффективную и устойчивую антидопинговую систему.
20 сентября на исполкоме WADA будет принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.
Ранее канадский член WADA Бекки Скотт ушла в отставку в знак протеста против возможного восстановления РУСАДА.
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