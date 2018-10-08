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Бегуны умерли прямо за финишной чертой
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Два бегуна умерли во время полумарафона в Кардиффе 

360tv.ru + ещё 4 1 час назад
Мужчины умерли от остановки сердца после того, как пробежали 21 километр, сообщило издание The Sun.
Один из бегунов, ему было около 30, упал на глазах своей жены и годовалого ребенка. Другой участник марафона примерно 20-ти лет пересек финиш вместе со своей девушкой, которая видела, как он упал.
Бегуны были немедленно госпитализированы в госпиталь Уэльса. Врачи констатировали их смерть.
В юбилейном 15-м полумарафоне в Кардиффе участвовали 25 тысяч человек. Лидером среди мужчин стал спортсмен из Австралии Джек Рассел. Ему удалось пробежать 21 километр за один час одну минуту и одну секунду.
Самой быстрой женщиной на полумарафоне оказалась Джульет Чекуэл из Уганды. Она достигла финиша за час девять минут и 45 секунд.
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