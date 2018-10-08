Бегуны умерли прямо за финишной чертой

Два бегуна умерли во время полумарафона в Кардиффе

Мужчины умерли от остановки сердца после того, как пробежали 21 километр, сообщило издание The Sun.

Один из бегунов, ему было около 30, упал на глазах своей жены и годовалого ребенка. Другой участник марафона примерно 20-ти лет пересек финиш вместе со своей девушкой, которая видела, как он упал.

Бегуны были немедленно госпитализированы в госпиталь Уэльса. Врачи констатировали их смерть.

В юбилейном 15-м полумарафоне в Кардиффе участвовали 25 тысяч человек. Лидером среди мужчин стал спортсмен из Австралии Джек Рассел . Ему удалось пробежать 21 километр за один час одну минуту и одну секунду.

Самой быстрой женщиной на полумарафоне оказалась Джульет Чекуэл из Уганды. Она достигла финиша за час девять минут и 45 секунд.