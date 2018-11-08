Почти 60 россиян остались без соревнований

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58 атлетов из России не смогли выступать в нейтральном статусе в 2018 году 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не позволила 58-ти российским атлетам выступать в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.
Спортсмены не смогли выступить на международных соревнованиях из-за отсутствия нейтрального статуса. Об этом рассказала пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.
"В 2018 году ИААФ предоставила возможность российским спортсменам, желающим выступать на международных стартах, подать заявку на получение нейтрального статуса. Всего было подано 209 заявок, получено 74 допуска и 58 отказов. Остальные спортсмены продолжают ожидать решений, у шести легкоатлетов нейтральный статут был отозван", — заявила Юхарева.
В 2016 году было принято решение разрешить российским атлетам, которые соответствовали критериям ИААФ, выступать в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты нарушали антидопинговые правила 22 раза.
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