Раскрылся скандал с формой российских гимнастов перед ЧМ

Стало известно о проблемах с формой российских гимнасток из-за импортозамещения

Российские гимнасты, завоевавшие золотые медали на чемпионате мира, могли остаться без экипировки.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что буквально за месяц до соревнований было непонятно, в чем будут выступать спортсмены.

По ее словам, Минспорта отказался оплачивать сборной костюмы американского бренда, в которых выступают российские спортсмены и гимнасты из других стран.

Дело в том, что правительство России выпустило постановление о предпочтительном использовании экипировки российского производства перед иностранными костюмами.

«Современная гимнастика настолько сложна, что роль играет любая мелочь. Если спортсмену хотя бы чуть неудобно или непривычно в одежде, это точно скажется на выступлении. Не говоря уже о том, что судьи оценивают в том числе внешний вид и стиль. У российских фирм особого опыта производства экипировки такого уровня просто нет. Для нас это точно был не вариант», — рассказала Родионенко.

Тренер заметила, что она «не против отечественных производителей», но не понимает, «почему нужно ставить эксперименты на лучших гимнастах страны, которые борются за олимпийские путевки».

Ситуацию удалось разрешить благодаря руководству Федерации спортивной гимнастики России, которое оплатило экипировку сборной. По словам Родионенко, полный комплект костюмов на шесть человек обошелся в 3 млн рублей.

В сборной России по современному пятиборью рассказали, что и у них возникли проблемы с экипировкой от отечественных производителей. Так, оказалось, что в России не производят костюмы для верховой езды, а профессиональная экипировка для плавания обходится вдвое дороже, чем иностранные аналоги.