Атлет из Эфиопии установил новый рекорд мужского забега 3-го Международного марафона ШОС

Эфиопский легкоатлет Белай Олкеба Йене в воскресенье одержал победу в третьем Международном марафоне Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Куньмине (административный центр провинции Юньнань, Юго-Западный Китай). Он преодолел дистанцию в 42,195 км за 2 часа 20 минут и 49 секунды, установив новый рекорд среди мужчин в рамках этого марафона.

Награда за первое место составила $20 тыс.

Второе и третье место по итогам состязаний также заняли спортсмены из Эфиопии. Чала Бекеле Бегна и Тела Хагос Гебремескель преодолели дистанцию за 2 часа 20 минут 56 секунд и 2 часа 21 минуту и 8 секунд соответственно.

В общей сложности в забеге приняли участие более 20 тыс. человек, из которых 60,3% — представители мужского пола.

Предыдущий рекорд принадлежал спортсмену из Эфиопии Тилахун Айеле Тарику. В 2016 году во время первого Международного марафона ШОС в Куньмине он преодолел дистанцию за 2 часа 22 минуты и 2 секунды.