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Источник: IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики 

ТАСС 10 часов назад
Фото: © AP Photo/Petr David Josek
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлил санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые не позволяют спортсменам страны выступать на международных стартах под национальным флагом. Об этом ТАСС сообщил источник в IAAF.
Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года, после дисквалификация неоднократно продлевалась. В июне 2016 года было принято решение допустить до стартов отдельных российских спортсменов, которые соответствуют критериям IAAF.
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