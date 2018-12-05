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Шубенков высказался о санкциях в отношении ВФЛА 

News.ru 5 декабря 2018
Фото: РИА Новости
Российский легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что не удивлён решением по отношению к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). IAAF приняла решение продлить отстранение ВФЛА 4 декабря.
«Ситуация не нова. Четвертый год продолжается одно и то же, удивляться вообще нечему», — приводит слова Шубенкова «360».
Легкоатлет отметил, что уже все привыкли к такому развитию событий. По его мнению, это как будто «новая нормальность». Шубенков добавил, что подвижки намечаются. Он также выразил надежду на позитивное решение в марте следующего года.
«Все-таки хуже уже быть не может. К Токио поди и разгребем», — подытожил Шубенков.
По данным IAAF, ВФЛА не выполнила критерии по восстановлению, среди которых доступ экспертов WADA к московской лаборатории. Таким образом, российским спортсменам по-прежнему запрещено выступать на международных стартах под национальным флагом.
News.ru ранее сообщал, что президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин прокомментировал решение не восстанавливать полноправное членство федерации в IAAF.
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