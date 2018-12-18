Российскую легкоатлетку дисквалифицировали

Всероссийская федерация лёгкой атлетики приняла решение дисквалифицировать спортсменку Юлию Малуеву в связи с нарушением антидопинговых правил, сообщает сайт Российского антидопингового агентства «РУСАДА».

Официально легкоатлетку отстранили от участия в соревнованиях на 4 года за то, что Малуева уклонилась от сдачи обязательных проб без уважительной причины.

Срок дисквалификации взял отсчёт с 12 апреля 2018 года.

Малуева специализируется в беге в беге на сто метров с барьерами.

Ранее стало известно, что за 10 месяцев 2018 года российские легкоатлеты 22 раза нарушили антидопинговые правила, в 20 случаях дело было заведено по инициативе РУСАДА.

На сегодняшний день дисквалификацию отбывают 81 спортсмен и 8 тренеров.