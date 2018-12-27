Ласицкене уедет тренироваться за рубеж, если в России будет закрыт допинг-контроль

Двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене встревожена ситуацией, связанной с возможным неполучением в срок комиссией Всемирного антидопингового агентства данных Московской антидопинговой лаборатории, и готова уехать из России, если после лишения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в РФ будет прекращен допинг-контроль. Об этом Ласицкене сообщила ТАСС.

Исполком WADA 20 сентября вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до 31 декабря эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием. Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. В случае невыполнения хотя бы одного из критичных условий WADA, Российское антидопинговое агентство будет немедленно лишено статуса соответствия, отечественные спортсмены могут быть лишены права выступать за рубежом, а сама Россия — возможности проводить у себя международные старты. Также в случае санкций в отношении РУСАДА на территории РФ не будет проводиться допинг— контроль, иностранным допинг-офицерам запретят въезжать в страну.

"Если возникнет ситуация, когда допинг-контроль на территории РФ будет невозможен, то мы начнем искать страну, в которую будет дозволен въезд допинг-офицерам, так как российские легкоатлеты последние три года обязаны непрерывно быть под контролем антидопинговых служб, — сказала Ласицкене, находящаяся в международном пуле тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций. — И в этой стране я буду жить на сборах до тех пор, пока все не нормализуется. Пропуск сезона и нахождение дома приведет к тому, что в дальнейшем я вообще не смогу выступать на международной арене до полного восстановления ВФЛА [Всероссийской федерации легкой атлетики]. Ни о какой возможной смене гражданства и речи быть не может; подчеркну, пока не будет официальных документов о прекращении допинг-контроля в России, я никаких действий предпринимать не буду".

"Не скрою, я серьезно встревожена тем, как складывается ситуация сейчас, и задумываюсь, что делать в случае неблагоприятного исхода. Но надеюсь, что все разрешится хорошо", — призналась собеседница ТАСС