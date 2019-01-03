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В ВАДА призвали срочно «вынести вердикт» по статусу РУСАДА 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 42 3 января 2019
Фото: Panoramic/Zuma/Global Look Press
Вице-президент Линда Хеллеланд и комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства призвали принять срочные меры, касающиеся статуса Российского антидопингового агентства.
Во вторник ВАДА заявило, что не получило доступ к данным московской лаборатории до согласованного крайнего срока. Работа специалистов ВАДА не была завершена в срок из-за того, что оборудование для извлечения данных требуется сертифицировать в соответствии с российским законодательством, передает РИА «Новости».
Как заявила Хеллеланд, она «разочарована», но не удивлена тем, что «российская сторона не смогла уложиться в срок», передает Би-би-си.
Вице-президент ВАДА призвала организовать совещание комитета по соответствию. После получения от комитета рекомендации нужно «провести заседание исполкома», чтобы «вынести вердикт без каких-либо задержек», заявила Хеллеланд. Оба заседания она предлагает провести в формате телеконференции.
Комиссия спортсменов рассчитывает, что «РУСАДА будет признано не соответствующим антидопинговому кодексу», а «любые менее жесткие санкции» намерена считать свидетельством неспособности ВАДА «действовать от имени „чистых“ спортсменов».
Напомним, 16 национальных антидопинговых агентств призвали ВАДА скорее принять решение по статусу РУСАДА.
В сентябре ВАДА приняло решение о восстановлении РУСАДА в правах.
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Легкая атлетика , Прочее , Всемирное антидопинговое агентство , РИА Новости
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