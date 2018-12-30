Двукратный призер Олимпийских игр ходок Нижегородов завершил карьеру

Двукратный призер Олимпийских игр по спортивной ходьбе Денис Нижегородов объявил о том, что завершает спортивную карьеру.

"К сожалению, наступило время, когда мне пора прощаться со спортом. Мне очень хотелось выступать и дальше, но возраст и травмы не дают возможности показывать высокие результаты. Сейчас в сборной выступают более молодые ребята, которые сильнее меня. Теперь я работаю тренером в школе олимпийского резерва, работаю с юными спортсменами", — приводит слова Нижегородова ТАСС.

Нижегородов является серебряным призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах, а также бронзовым Олимпиады-2008 года в Пекине. Денис является бывшим рекордсменом мира в спортивной ходьбе на 50 километров и вице-чемпионом мира 2011 года.