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Двукратный призер Олимпийских игр ходок Нижегородов завершил карьеру 

Газета.Ru + ещё 4 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Двукратный призер Олимпийских игр по спортивной ходьбе Денис Нижегородов объявил о том, что завершает спортивную карьеру.
"К сожалению, наступило время, когда мне пора прощаться со спортом. Мне очень хотелось выступать и дальше, но возраст и травмы не дают возможности показывать высокие результаты. Сейчас в сборной выступают более молодые ребята, которые сильнее меня. Теперь я работаю тренером в школе олимпийского резерва, работаю с юными спортсменами", — приводит слова Нижегородова ТАСС.
Нижегородов является серебряным призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах, а также бронзовым Олимпиады-2008 года в Пекине. Денис является бывшим рекордсменом мира в спортивной ходьбе на 50 километров и вице-чемпионом мира 2011 года.
Ранее чемпион Олимпиады 2014 года биатлонист Антон Шипулин, объявивший о завершении карьеры, поделился планами на будущее.
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Легкая атлетика , Денис Нижегородов , Антон Шипулин , ИТАР-ТАСС
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