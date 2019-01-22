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Исинбаева назвала мудрым решение WADA сохранить статус РУСАДА 

Газета.Ru 9 часов назад
Член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) сохранить статус соответствия организации.
"Естественно, я довольна решением WADA, и считаю его очень мудрым и взвешенным. РУСАДА действительно выполнила все требования, все пункты дорожной карты были выполнены в срок. И самое главное, что независимые эксперты WADA получили доступ к лаборатории, и смогли получить все необходимые данные, чтобы перепроверить пробы", — цитирует Исинбаеву ТАСС.
"Надеюсь, справедливость восторжествует. Это очень хороший сигнал для того, чтобы мы могли уверенно смотреть в будущее российского спорта", — добавила олимпийская чемпионка.
22 января исполком WADA принял решение оставить неизменным статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.
РУСАДА был лишен статуса соответствия в 2015 году. Осенью 2018 года российское агентство было восстановлено. Одним из условий был допуск экспертов WADA в московскую лабораторию до конца прошлого года. Однако этот дедлайн был нарушен, эксперты были допущены только 16 января.
Ранее гендиректор РУСАДА рассказал о дальнейшей работе агентства.
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Легкая атлетика , Видео , Елена Исинбаева , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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