Исинбаева назвала мудрым решение WADA сохранить статус РУСАДА

"Естественно, я довольна решением WADA, и считаю его очень мудрым и взвешенным. РУСАДА действительно выполнила все требования, все пункты дорожной карты были выполнены в срок. И самое главное, что независимые эксперты WADA получили доступ к лаборатории, и смогли получить все необходимые данные, чтобы перепроверить пробы", — цитирует Исинбаеву ТАСС.

"Надеюсь, справедливость восторжествует. Это очень хороший сигнал для того, чтобы мы могли уверенно смотреть в будущее российского спорта", — добавила олимпийская чемпионка.

22 января исполком WADA принял решение оставить неизменным статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

РУСАДА был лишен статуса соответствия в 2015 году. Осенью 2018 года российское агентство было восстановлено. Одним из условий был допуск экспертов WADA в московскую лабораторию до конца прошлого года. Однако этот дедлайн был нарушен, эксперты были допущены только 16 января.

Ранее гендиректор РУСАДА рассказал о дальнейшей работе агентства.