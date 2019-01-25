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Олимпийскую чемпионку 2016 года дисквалифицировали за допинг 

Газета.Ru + ещё 5 6 часов назад
Фото: Reuters
Кенийская легкоатлетка Джемина Сумсон отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
По словам пресс-службы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), срок дисквалификации спортсменки, специализирующейся в беге на длинные дистанции, составляет восемь лет, начиная с 17 января 2019 года.
До этого, в 2017 году, Сумсон уже попадала в подобную ситуацию и лишилась выступлений на четыре года за применение эритропоэтина.
Напомним, что легкоатлетка является олимпийской чемпионкой 2016 года в марафоне.
Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отозвала поданную в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение IAAF продлить отстранение организации.
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Легкая атлетика , ИТАР-ТАСС
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