Олимпийскую чемпионку 2016 года дисквалифицировали за допинг

Кенийская легкоатлетка Джемина Сумсон отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС

По словам пресс-службы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), срок дисквалификации спортсменки, специализирующейся в беге на длинные дистанции, составляет восемь лет, начиная с 17 января 2019 года.

До этого, в 2017 году, Сумсон уже попадала в подобную ситуацию и лишилась выступлений на четыре года за применение эритропоэтина.

Напомним, что легкоатлетка является олимпийской чемпионкой 2016 года в марафоне.

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отозвала поданную в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение IAAF продлить отстранение организации.