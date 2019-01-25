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Ласицкене и Сидорова выиграли Всероссийские соревнования по прыжкам 

Чемпионат.com + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене с результатом 2,00 метра одержала победу на Всероссийских соревнованиях по прыжкам, которые проходили в Российском государственном университете физкультуры и спорта. Второе место заняла олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова с результатом 1,98 м, третьей стала Татьяна Одинева (1,80 м).
В прыжках с шестом первенствовала Анжелика Сидорова, преодолевшая планку на высоте 4,75 метра. Второй стала Ольга Муллина (4,45 м), третье место заняла Татьяна Швыдкина (4,35 м). У мужчин лучшим был Георгий Горохов (5,55 м). Призёрами стали Илья Просвирин и Илья Мудров (оба — по 5,30 м).
В мужских соревнованиях в тройном прыжке победил Виталий Павлов с результатом 16,58 м. Вторым стал Алексей Фёдоров (16,46), третьим — Денис Обертышев (16,22).
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