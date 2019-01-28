Минаев и Киселев дисквалифицированы на четыре года за мельдоний

Российские легкоатлеты Алексей Киселев и Василий Минаев дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Как отмечается в сообщении, специализирующийся в беге на средние дистанции 18-летний Киселев и 35-летний Минаев (марафонский бег) наказаны за то, что в их допинг-пробах обнаружен мельдоний. Срок отстранения Киселева отсчитывается с 27 августа 2018 года, Минаева — с 22 августа.

Минаев в 2011 году на чемпионате России по марафону занял девятое место.