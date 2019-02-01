Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал дисквалификацию 12 российских атлетов.
Он заявил, что вскоре будут обнаружены новые нарушения антидопинговых правил.
«Этот список мы знали, думаю, он не заключительный, еще будут другие фамилии, будут другие решения. У нас ещё впереди перепроверка данных московской лаборатории», — цитирует его РИА Новости.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил, писал News.ru. Среди них олимпийский чемпион Лондона-2012 прыгун в высоту Иван Ухов.