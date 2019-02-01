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CAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил 

Советский спорт + ещё 53 8 часов назад
Фото: EPA
12 российских легкоатлетов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).
По информации пресс-службы антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU) в нарушении антидопинговых правил подозревались 14 российских спортсменов.
Среди них: Иван Ухов, Люкман Адамс, Вера Ганеева, Екатерина Галицкая, Юлия Кондакова, Анна Булгакова, Светлана Школина, Татьяна Фирова, Иван Юшков, Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова, Анися Кирдяпкина и Ксения Агафонова.
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Легкая атлетика , Екатерина Галицкая , Юлия Кондакова , Вера Ганеева , Люкман Адамс , Иван Юшков , Светлана Школина , Ксения Агафонова , Татьяна Белобородова , Татьяна Фирова , Анна Булгакова , Иван Ухов , Анися Кирдяпкина , Мария Беспалова
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