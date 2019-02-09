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Копьеметательница Вера Ребрик пропустит зимний сезон 

ТАСС 16 часов назад
Фото: ТАСС
Российская копьеметательница Вера Ребрик в настоящее время восстанавливается после травмы и не будет выступать в зимнем сезоне. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе метаний Вадим Херсонцев.
"Ребрик сейчас восстанавливает свои кондиции после травмы и зимой выступать не будет, — заметил Херсонцев. — Спортсменка целенаправленно готовится к чемпионату мира в Катаре".
В 2018 году спортсменка выходила на старт только один раз. В середине мая на турнире в Адлере она стала победительницей с результатом 60,24 м и тогда же получила повреждение.
Травма плеча помешала Ребрик показать результат и на ЧМ-2017, который проходил в Лондоне. Спортсменка тогда повредила плечо в квалификационном турнире. Она сделала две попытки и отказалась от третьей, не сумев отобраться в финал состязаний.
Крымчанка Ребрик — чемпионка Европы 2012 года в составе сборной Украины. Вопрос о ее переходе в команду России был решен в начале августа 2015 года после почти полуторагодичных переговоров между национальными федерациями легкой атлетики в соответствии с правилами Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в столице Катара Дохе с 28 сентября по 6 октября 2019 года.
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Легкая атлетика , Вера Ребрик
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