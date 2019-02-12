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IWF сообщила о положительном допинг-тесте чемпионки ОИ-2016 

РИА Новости + ещё 1 12 февраля 2019
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) на своем официальном сайте сообщила, что чемпионка Олимпийских игр 2016 года представительница Таиланда Сопита Танасан сдала еще один положительный допинг-тест.
Во вторник IWF сообщила, что в пробе мочи Танасан обнаружены экзогенный этиохоланолон и андростерон, входящие в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ. В январе сообщалось, что в ее пробе найден экзогенный тестостерон. 24-летняя штангистка временно отстранена от соревнований.
Танасан — чемпионка Олимпиады-2016 в весовой категории до 48 кг, чемпионка мира-2017 в весовой категории до 53 кг.
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Легкая атлетика , Всемирное антидопинговое агентство , РИА Новости
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